Hija de Patty Wong defiende a su madre de críticas: "Mi mamá es una mujer admirable"

Ariatna Guadalupe, hija de Patty Wong, no dudó en usar sus redes sociales para defender a su madre, quien fue acusada por un trabajador de despedirlo en plena cuarentena. Tras esta acusación, las críticas de los usuarios no se hicieron esperar.

Y aunque, Patty Wong ya hizo los descargos del caso, su hija quiso pronunciarse a traves de su cuenta de Instagram. Ella calificó a su madre como una mujer de corazón puro.

"Si queremos un mundo mejor empecemos por nosotros mismos. ¿Por qué siempre alguien realiza buenas acciones en seguida buscan algo para querer "cancelarla"? No podemos ir por la vida y las redes dejando comentarios de odio y difamando a otros como si fuera normal", escribió la joven en la historia de su Instagram.

"Antes de hacerlo, pregúntate a ti mismo, cómo me sentiría yo si me hicieran lomismo? El resto no es responsable de tus problemas y heridas emocionales. Por favor aun estamos a tiempo de mejorar la sociedad, dejemos de dedicar atención energías en todo tipo de odio y toxixidad", acotó Ariatna.

Finalmente, aclaró que su madre es una persona que actúa con el bien y da fe que tiene un corazón puro y transparente.

"Mi mamá, Patty Wong, es una mujer admirable y con un corazón puro y transparenyte, lo puedo confirmar por todos mis años de vida a su lado. Cuando una persona proyecta el mal, lo atrae. Cuanodo una persona actúa desde el amor, es lo que termina recibiendo", dijo la joven en su extenso mensaje.