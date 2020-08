Guerreros 2020: producción prueba que Nicola no agredió a compañera y le pide disculpas

Luego que Macky González, participante de "Guerreros 2020", acusara a Nicola Porcella de haberla agredido, las cámaras de la producción mostraron que esto no fue así.

Como se recuerda, Nicola Porcella reaccionó consternado ante esta acusación y hasta indció que quiere regresar a Perú.

Sin embargo, tras aclararse la situación, Tania Rincón y Mauricio Barcelata, conductores del programa, pidieron a la concursante que se disculpe con Nicola Porcella.

Cabe indicar que previo a ellos, los compañeros del exintegrante de Esto es Guerra ya le había expresado su solidaridad y apoyo.

“Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado (...) No es justo para ti, has venido a este país a buscar una oportunidad a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo”, señaló la conductora de TV a Nicola, quien siempre aseguró que era inocente.

“Vi el video, los tuve juntos y no voy a decir mucho: yo nunca vi contacto, en ninguna de las tomas, en ninguna de las secuencias”, indicó por su parte el animador.

La producción señaló que esta situación se les salió de las manos, pues Macky González exageró la situación, causado daño en Nicola Porcella.

Recordemos que el joven se mostró notiriamente afectado por la acusación y pidió regresar a Perú. “Yo tengo una familia y no es justo. De verdad no tengo ganas de hablar, me quiero ir”, dijo.