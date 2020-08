Pedro Loli se reinventa y nos cuenta sobre su nuevo negocio | FOTOS

El cantante de música Pedro Loli no se queda de brazos cruzados y ya se está reinventando como muchas personas por la pandemia del coronavirus.

Este lunes 10 de agosto, el artista decidió mostrar su emprendimiento en el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’.

¿Cuál es el emprendimiento de Pedro Loli?

Loli está ahora en el rubro de la venta de ropa, está ofreciendo a sus clientes poleras de diferentes colores. A través de su cuenta de Instagram, el integrante del ‘Grupo 5’ promocionó su nuevo y último negocio en tiempos de pandemia.

“Poleras Poleras lleve caser@. Seguimos trabajando”, indicó Pedro.

Recordemos que Pedro Loli expresó que es malo para vender implementos de seguridad para los tiempos de coronavirus, por lo que habría decidido vender ropa a través de sus redes sociales.

Echa un vistazo a la publicación de Pedro Loli:

Pedro Loli se confesó hace algunos días y reveló que sus ahorros ya se han acabado:

“Mis ahorritos ya se acabaron. Me ofrecieron vender mascarillas, protectores faciales, pero soy malazo para eso, tampoco me gusta meterme en algo que no haré bien. Actualmente estoy enviando saludos personalizados y hago conciertos virtuales y serenatas, con eso me está ayudando”, indicó en una entrevista para el diario ‘El Popular’.