Isabel Acevedo habla de su nuevo saliente: “Es 10 años mayor que yo, pero es mi amigo” | VIDEO

Isabel Acevedo no dudó en hablar sobre el hombre con el que se le ‘ampayó’ en los últimos días.

El programa de Magaly Medina mostró a la expareja de Christian Domínguez besándose con un misterioso galán dentro de su carro.

Tras esta situación, Acevedo dio algunos detalles:

“Este amigo con el que salí, es un amigo con el que vamos a entrenar. Yo lo conozco desde hace tiempo”, le dijo a los conductores de ‘En boca de Todos’.

A pesar de las insistencias de Tula Rodríguez, Isabel no quiso revelar el nombre de su galán, por lo que le consultaron si él ya se le habría declarado:

“Es 10 años mayor que yo, pero es mi amigo (...) no me siento preparada para una relación (...) Yo no no he dicho que se me declaró, yo estoy tranquila”, añadió la popular ‘Chabelita’.

Reinaldo Dos Santos habla del ‘saliente’ de Isabel Acevedo

Tras las palabras de Isabel Acevedo, Reinaldo Dos Santos indicó que el ‘galán’ de la ‘Chabelita’ es un empresario que está en “situación económica excelente”.

“Que se trabajador, no me interesa si tiene mucho dinero”, mencionó Isabel.

Isabel Acevedo habló de Diego Zurek

La joven bailarina también habló de Diego Zurek, con quien se le vinculó:

“Dieguito es mi amigo (…) ambos son mis amigos, no me comprometan”.