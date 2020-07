Bibi de la ‘Familia P. Luche’ muestra su apoyo a favor de la legalización del aborto | FOTOS

En medio de la pandemia del coronavirus, en Vercruz, México se está debatiendo la propuesta para invalidar los artículos 149, 150, 154 del Código Penal de Veracruz, que criminalizan la interrupción del embarazo.

Tras esta propuesta, la recordada Bibi del programa cómico la Familia P.Luche mostró su total apoyo a la legalización del aborto con una foto en su cuenta de Instagram:

“El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales.

La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya #abortolegalveracruz #nosotrasdecidimos #QueSeaLey #seráley #CorteXLosDerechos #derechosparatodas”, escribió la artista en sus redes sociales.

La actriz Regina Blandón (quien le dio vida al personaje de la ‘rara’ en el programa de Eugenio Derbez) también compartió una foto de ella con el emblemático pañuelo verde a favor del aborto legal.

Echa un vistazo a la foto:

Esta publicación generó un debate en la cuenta de Instagram de Regina, pues muchos la criticaron por su posición, pero una de las artistas que la apoyó fue Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez:

“Es absurdo generalizar cuando los casos son infinitos y tan personales (desde un descuido irresponsable hasta una terrible violación), en algunos puede sonar razonable y en otros no.

El punto es proteger y respetar el derecho al libre albedrío de lo que cada quién elige para su propia vida. y por supuesto como todo en la vida, toda decisión tiene un precio con sus beneficios o consecuencias.”, escribió la también actriz.