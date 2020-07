Alicia Machado y su ejemplar respuesta a quienes le llaman "vieja" | VIDEO

Alicia Machado usó su red social para responder a quienes la llaman viejas y la insultan por su edad en cada foto que cuelga en su cuenta de Instagram. A través de un video, la actriz y exreina de belleza les envió un contundente mensaje

“Uno publica una foto linda deseándoles lo mejor pero hay gente muy chévere, que dicen Alicia estás acabada, estás vieja, pues sí... Yo soy una mujer, soy una señora de 42 años, voy para 43 en unos cuantos meses, pues bueno... ¡Uno va envejeciendo!”, indicó Alicia Machado bastante tranquila.

La figura de televisión señaló que prefiere "estar vieja" y sana. Asimismo, aseguró que a su edad se siente feliz y exitosa.

“Además, recuerden que hay mucho filtro y mucho photoshop, no todo lo que se ve es como se ve muchas veces. Y sí, uno envejece, ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo. O qué sé yo, estar vieja y no tener coronavirus; o estar vieja y ser feliz y ser exitosa; o estar vieja y no parecer un travesti, toda llena de polímeros y botox y cirugías por todos lados: pestañas de mentira, boca de mentira, nariz de mentira, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentira, tetas de mentira, culo de mentira... ", explicó Alicia Machado.

“Yo por lo menos me siento muy orgullosa de cómo me veo a mi edad, me gusta la fiesta, me gusta tomar drinks, me gusta el vino, la champaña y el tequila. Por cierto, hoy es el día del tequila y me voy a tomar unos tequilas en honor a todos aquellos que consideran que ya mi vida está acaba porque estoy vieja”, señaló la venezolana bastante firme y segura.