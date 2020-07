Thalía cuenta graciosa anécdota con Leslie Shaw tras grabar "Esto soltera" | VIDEO

A través de su canal de YouTube, Thalía se mostró muy emocionada y satisfecha con los resultados del video con Leslie Shaw, "Estoy soltera". Comentó cada detalle de la grabación, desde que conoció a la cantante peruana hasta una graciosa anécdota que vivió con ella.

La actriz mexicana celebró los 13 millones de views del video, sin embargo, relató lo mucho que sufrió a la hora de grabar.

“Entro en el video en un montón de sillas que no saben lo que fue para subirme en ellas… Se ve muy lindo una mujer en látex rojo, puesta en un mueble en un cuarto lleno de sillas", recordó.

"No era fácil porque tenía unos estiletos (enormes) y un corsé que no me dejaba mover ni respirar. Y se me torció la espalda, me dio una ciática por la posición en la que estaba sentada en el sofá. No sé cómo me paré”, contó Thalía.

La mexicana también relató que a la hora de hacer malabares con la silla se aplastó un pie, sin embargo, tuvo no paró la grabación.

En la grabación, Thalía aparece con un corsé estrella, prenda que le causó muchos inconvenientes. Incluso, con Leslie Shaw.

“Ese corsé estrella de mi queridísimo Manzanares (diseñador peruano). Es una belleza pero el corsé se atoraba con todo. Casi le saco un ojo a Leslie (Shaw) cuando la conozco”, indicó entre risas.

Thalía señaló que sabía de Leslie Shaw gracias a la canción "La faldita", y cuando le hicieron la propuesta de compartir el tema "Estoy soltera" con ella le encantó, por lo que la letra transmite.