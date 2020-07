Magaly Medinas es criticada por exponer a sus trabajadores tras dar positivo a la COVID-19

Tras unos días de incertidumbre Magaly Medina confirmó durante su programa que dio positivo en la prueba del coronavirus y los usuarios en Twitter, no reaccionaron de la mejor manera ante la noticia, ya que criticaron a la periodista por salir al aire y exponer a sus trabajadores a la enfermedad. Pese a estos comentarios, también hubo un grupo pequeño que le brindó su apoyo y le desearon que se mejore pronto.

“Tremenda irresponsabilidad y todo con tal de salir en TV, no le importó los demás. Deberían darle una sanción.”, expresó la usuaria @gracielacarito, luego que la conductora de televisión contara la noticia y saliera al aire como si no pasara nada.

Por otro lado, el usuario @caballolibanes afirmó que Magaly Medina se ‘encontraba mal del alma’ y @milagros54828542 opinó que su personal técnico deberían demandarla, ya que los está exponiendo tanto a ellos como a sus familias a una enfermedad que se ha llevado a muchos peruanos.

Magaly Medina respondió a sus detractores

La popular ‘Urraca’ no dudó en responder a estos comentarios negativos que se referían tanto a su vida íntima como laboral.

Además, afirmó que a su casa llevó a todo el personal que ya contrajo la coronavirus. “Yo he traído a gente que sí ha estado infectada, acaba de incorporarse gente que ya pasó su cuarentena”, manifestó Magaly Medina con voz firme.

Por último, Magaly Medina no le dio mayor importancia a estas críticas. “Antes de hablar y antes de ensuciarme tengan en cuenta las cosas irracionales, no me amarguen, es viernes (…) me zurro en los comentarios, aquí todos somos el team covid, yo paso la cuarentena contigo, así les voy a cantar todos los días”, finalizó con un baile del hit de Danna Paola, “Contigo”.