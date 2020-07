Magaly Medina revela que tiene COVID-19: "Pasaré la cuarentena con ustedes" | VIDEO

Magaly Medina ante la espera por sus resultados ante el coronavirus, confirmó que dio positivo. Por ello, la figura de ATV anunció que los siguientes programas se realizarán desde su hogar hasta recuperarse.

La conductora con una mirada triste inició 'Magaly TV La Firme' informando que tiene COVID-19 y brindando detalles de cuál era su estado de salud.

“El resultado que me llegó ayer tarde en la noche, me dio positivo al COVID-19. Estoy infectada con el COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta [tener] mis nuevos análisis y resultados que me indiquen que estoy limpia de este virus, no voy a poder hacer mi programa en el set", indicó Medina.

A su vez, indicó quiénes estarían acompañándola desde su hogar al haber armado un espacio para transmitir su programa: "No voy hacer mi programa desde mi set. Lo haré desde mi casa, siguiendo todos los protocolos de prevención", agregó la presentadora.

¿Qué síntomas presentó Magaly Medina ante el COVID-19?

El lunes empezó como una gripe, con señales de fiebre, pero el martes empeoró: "Me sentía fatal, con el cuerpo que me dolía, con congestión, como si fuera un resfriado fuerte", indicó Magaly.

"Los acompañaré aquí hasta que me recupere. Felizmente, soy una chola bien recia y continuaré. Me siento mucho mejor hoy. Doy gracias, soy una mujer muy afortunada", comentó.

Magaly Medina en Instagram hace días reveló así que está mal de salud

Hace dos días, la conductora por medio de sus redes sociales, unas horas antes de emitirse su programa indicó con una grabación que se encontraba en su hogar y echada en cama al lado de Alfredo Zambrano tras estar enferma.

Ante ello, prefirió no salir al aire y quedarse en su casa para prevenir cualquier inconveniente y recuperarse.