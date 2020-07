Angie Arizaga y su peculiar respuesta tras ser señalada por 'engañar' a Nicola Porcella

Nicola Porcella tras su participación en 'Guerreros 2020', generó controversia al pronunciarse en un medio mexicana, revelando una supuesta infidelidad que sufrió por parte de una famosa figura pública peruana, que al brindar los detalles sería Angie Arizaga.

Ante ello, la integrante de 'Esto es guerra' dejó un peculiar publicación en su cuenta de Instagram.

Angie Arizaga en Instagram dejó peculiar vídeo

La joven por medio de su plataforma digital ha preferido no brindar ninguna declaración sobre el tema hasta el momento, luego que el amigo de Nicola también se manifestó sobre lo sucedido.

Sin embargo, Arizaga publicó una peculiar grabación en su plataforma digital en medio de los rumores, bailando sonriente junto a otras compañeras de trabajo la canción "envidia" en su centro laboral.

¿Qué dijo Nicola Porcella de Angie Arizaga?

Durante una entrevista, el modelo fue consultado: ¿cuál fue su peor experiencia amorosa? El cuál Nicola respondió que lo engañaron.

“Que me hayan sido infiel. Noooo, va a salir esto es Perú y no, porque ella es conocida también (risas). Me enteré después porque me terminó, y yo dije: ‘que raro', algo raro hay, regresó de un viaje, me terminó y ahí me enteré”, manifestó.

Ante ello, la cuenta de espectáculos “Instarándula” se pronunció relacionando indirectamente a Angie Arizaga tras confesar que humo un rumor parecido durante la época del mundial en Rusia.