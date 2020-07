Lorena Álvarez envía fuerte mensaje a fiscal que liberó a delincuentes que arrastraron a mujer en Surco

La periodista Lorena Álvarez mostró su indignación en contra el fiscal Marco Guzmán Baca, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, ya que el funcionario liberó a tres delincuentes que arrastraron a una mujer en Surco.

Los documentos que presentaron en el noticiero, revelaban que el Ministerio Público liberó a los delincuentes por protegernos del coronavirus.

“Qué buena gente el fiscal, resulta que los está cuidando del coronavirus, pobres ángeles se pueden contagiar, mientras tanto que sigan asaltando pues ¡Cómo vamos a afectar sus derechos humanos! Siempre los derechos para los delincuentes ¿Y para las personas?”, mencionó Lorena Álvarez.

Lorena defendió a la Policía Nacional del Perú, quienes cumplieron con su trabajo de atrapar a delincuentes.

“Entonces mejor que la Policía no trabaje que no capture a nadie porque si no se va quedar nadie en prisión preventiva, entonces por las puras están trabajando. La policía se arriesga haciendo las capturas, los operativos, el trabajo de inteligencia para que no pase nada”, expresó.

La periodista comunicó que de cada 10 malhechores que son detenidos, 9 regresan a las calles:

“Ahora oficialmente son 10 de 10, por las puras está trabajando la Policía, cuando la justicia no ayuda, más bien empodera al delincuente como siempre”, expresó bastante indignada.

