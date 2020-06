Lorena Álvarez sobre Juliana Oxenford: “Es una persona que respeto mucho, que admiro”

A través de su cuenta de Instagram, Lorena Álvarez respondió algunas preguntas que le hicieron sus seguidores. La periodista también se refirió sobre su colega Juliana Oxenford, debido a que uno de sus fans le consultó como la relación de amistad de ambas.

Según cuenta, Lorena Álvarez y Juliana Oxenford se conocieron cuando ambas trabajaban juntas en Latina, antes de que la rubia hiciera su ingreso a ATV con ‘Al estilo Juliana’. Ahora ambas compiten en el mismo horario.

Pese a que se conocen, Lorena Álvarez dejó en claro que no es amiga cercana de Juliana Oxenford. Además indicó que ‘la admira mucho’ y que si quiere hablar con ella le escribe directamente al WhatsApp.

“Si es mi pataza, mi chochera, no pues, nada que ver. Es una persona que respeto mucho, que admiro, la pude conocer mucho más cuando nos tocó trabajar juntas en Latina. Es bien bacán y cuando tengo algo que decirle le escribo al WhatsApp. Más fácil, directo”, comentó la periodista de Latina.

Juliana Oxenford habló sobre ‘Esto es Guerra’

La periodista Juliana Oxenford rompió su silencio sobre el rating que se ha estado realizando durante los últimos días, dejó en claro que son dos programas distinto, uno periodístico y el otro de entretenimiento.

“Son muchos los que me preguntan por la competencia, me piden que opine sobre el regreso de EEG. Primero, quiero decirles que si bien estamos en el mismo horario, no me corresponde hablar del tema porque somos formatos absolutamente diferentes: nosotros hacemos periodismo, ellos entretenimiento”.

“Agradezco a quienes nos ven y optan por nuestra propuesta informativa. Son ustedes quienes deciden qué ver y no hay nada más democrático que el uso del control remoto”, agregó.