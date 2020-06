Lorena Álvarez: “Si más servidores públicos usaran el sistema de salud no dudo que estos serían mejores”

Hace unos días, los familiares de Óscar Ugarte, declararon a RPP que el exministro de Salud, fue internado de emergencia en el hospital Edgardo Rebagliati, tras sufrir complicaciones en su salud debido al coronavirus.

Según informaron, el también miembro del Comando de Operaciones COVID-19 se habría contagiado con el virus mientras trabajaba en la primera línea de atención.

Luego de esta información, la periodista Lorena Álvarez resaltó que el hecho que el exministro se internara en un hospital del Estado y precisó que si todos los servidores públicos lo usaran, el sistema estaría mejor.

“Hay un detalle en el caso del doctor Oscar Ugarte que está batallando contra la Covid-19. Se está tratando en un hospital del Estado, el Rebagliati. Si más servidores públicos usaran los sistemas de salud y de educación, no dudo estos serían infinitamente mejores para todos”, escribió en Twitter, la conductora del noticiero de Latina.

Muchos de los usuarios de Twitter coincidieron con Lorena y también opinaron que si lo usaran se darían cuenta de lo que en realidad falta.

Congresista Enrique Fernández Chacón responde a críticas por atenderse en una clínica privada

A diferencia del miembro del Comando de Operaciones COVID-19, el congresista Enrique Fernández Chacón, quien también dio positivo a la prueba de coronavirus, es atendido en la clínica Ricardo Palma.

El parlamentario recibió muchas críticas por esto y decidió salir al frente y explicar que él está internado en la clínica porque su hijo lo trasladó a este lugar donde sí había una cama disponible para recibir atención.

“Recibir el diagnóstico respecto al COVID19, no ha sido fácil. Pero, no tengo por qué quejarme de la suerte que me toca vivir. Sería mezquino expresar molestia cuando allá afuera hay mucha gente que está pasando lo mismo y en peores condiciones. Agradezco a mi hijo, que es médico, por tomar la mejor decisión, al notar que mi situación se complicaba, consultó a dónde llevarme, y en medio de la mayor crisis sanitaria que vive el país, simplemente terminé aquí, dónde sí había cama. A mal tiempo, buena cara, compañeros. Saber que cuento con todos ustedes, me llena de energía para seguir luchando. ¡Adelante!”, escribió en su cuenta de Facebook.