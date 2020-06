Defensoría hará seguimiento a investigaciones sobre denuncias de acoso contra Andrés Wiese

Andrés Wiese es acusado de enviarle fotos íntimas y un video desnudo a una menor de 17 años. “Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, contó la adolescente en el programa Magaly Tv La Firme.

Luego de esta denuncia pública, Mayra Couto también lo acusó de acosarla sexualmente durante el tiempo que ambos formaban parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", se puede leer en la captura que la joven publicó en su cuenta de Instagram.

Ante estas denuncias públicas, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y señaló que realizaran seguimiento a las investigaciones sobre denuncias de acoso sexual contra Andrés Wiese.

“A partir del testimonio de la actriz Mayra Couto y del caso de mensajes con contenido sexual entre el actor Andrés Wiese y una menor de edad, desde la Defensoria del Pueblo vamos a efectuar el seguimiento a las investigaciones sobre #AcosoSexual”, señaló en Twitter la institución.

“Además, recordamos que en los casos de niñas, niños y adolescentes, la diferencia de edad con una persona mayor, las/los coloca en situación de vulnerabilidad debido a la relación de poder existente y que no puede dejarse de lado”, agregó la Defensoría.