Andrés Hurtado triste porque sus hijas no se acuerdan de él: “Los hijos se van” | FOTOS

El cómico y conductor de televisión Andrés Hurtado asombró a todos sus televidentes al hacer un reclamo a sus hijas Gennesis y Josetty, quienes, al parecer, no le habrían enviado ningún regalo por el Día del Padre.

El conocido ‘Chibolín’ utilizó su cuenta de Instagram para decirle a sus hija, que al menos, le hubieran dado un lápiz este 21 de junio.

También publicó una hermosa foto con la menor de sus hijas, quien nació en el 2014.

“Mi Lucianita me hizo esta belleza. Es la única que me queda, Josetty y Génesis Hurtado, ni siquiera un Lápiz Mongol. Bueno, los hijos crecen y se van. Ojalá que me devuelvan toda la ropa que les regalé. Solo me queda mi Lucianita”, reveló Andrés Hurtado en sus redes sociales.

¿En dónde viven Josetty Hurtado y Gennesis?

Ambas hijas de Andrés Hurtado viven desde hace muchos años fuera del Perú, en Estados Unidos.

Josetty ha hecho su carrera como influencer de moda y actualmente es una de las más reconocidas en California.

Su hermana Gennesis tampoco se queda atrás, pero no tiene la acogida que ha logrado obtener su hermana en Instagram. Se sabe que las dos tienen una muy buena relación con su padre, Andrés Hurtado, por lo que nadie se explica por qué el conductor hizo esa publicación en redes sociales.