Marlene Favela conmueve al contar que no pedirá pensión de alimentos tras su divorcio

Marlene Favela querida por sus exitosos personajes en diferentes telenovelas como 'Rubí' o 'Gata Salvaje', luego de difundirse diferentes versiones de su separación, confirmó que se divorciará.

Además, la actriz conmovida no quiso continuar con los rumores y decidió contar que ella se hará a cargo de los gastos de su bebé que tiene siete meses de vida.

¿Por qué se divorció Marlene Favela de su esposo?

Por medio de una grabación casera que hizo la intérprete, reveló el fin de su matrimonio. “Sí, estoy separada; sí, pedí el divorcio (...) cuando yo decidí casarme yo lo hice muy consciente de con el hombre que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia. Me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida", sostuvo.

Aunque se divulgó que los problemas se habría generado porque el empresario no estaba de acuerdo que retome a las grabaciones de melodramas, la artista lo negó, destacando las cualidades de su esposo.

”Sí, era perfecto pero en la vida las cosas que son perfectas un día las cosas cambian y hay que tratar de tomar lo más positivo posible de esa situación. Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto y quise muchísimo”, indicó Marlene.

Marlene Favela no le pedirá pensión de alimentos para su bebé

La mexicana reveló que pese a su separación, no demandará a George Seely ni para una pensión de alimentos ni régimen de visita. Pues, Marlene contó que ella se encarga de su menor desde que nació sin pedir nada a nadie.

“Quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver en esta decisión”, sostuvo la actriz.

“No voy a exponer a mi hija a que un juez determine si puede ver al papá o no lo puede ver, el papá puede ver a su hija en el momento que lo decida, además con todo el amor del mundo espero que así sea”, manifestó Favela.

”Muchos se preguntarán ¿pero vas a pedir una pensión alimenticia? Quiero decirles que no, no voy a pedir ninguna pensión alimenticia. Yo me haré cargo de la manutención de Bella como lo he hecho desde el día que nació al 100% y no porque su papá no quiera o no le importe, simplemente porque en este momento su situación no se lo permite”, finalizó.