Brunella Horna: Viralizan vídeo cuando contó que salía con Renzo Costa a los 16 años

Brunella Horna aunque se encuentra en un estable romance con Richard Acuña, se comenzó a viralizar en las redes sociales un vídeo donde la modelo contó durante un programa que había conocido a los 16 años a su expareja Renzo Costa.

Este hecho, se comenzó a difundir a raíz de una reciente denuncia contra el actor Andrés Wiese por haber enviado vídeos con una menor de edad y fue acusado de acoso sexual.

¿Cómo inició su relación de Brunella Horna y Renzo Costa?

El video es del año 2015 cuando Brunella Horna y Renzo Costa mantenían una relación sentimental. Ambos se encuentran en el set de Magaly Medina, quien por ese entonces conducía un espacio televisivo en Latina.

En la entrevista, Brunella Horna indica que empezó a establecer una relación con Renzo Costa cuando tenía apenas 16 años. “Renzo me conoció cuando yo era tiernita todavía, tenía 16 años cuando lo conocí (...) él me mintió en su edad, él me dijo que tenía 35 años”, indica la modelo en la entrevista.

“Yo le dije mi edad siempre, a mí no me gusta mentir (...) Lo que pasa es que comenzamos a hablar por Facebook, me pareció un chico super bueno, sabía muy poco de él (...) Las fotos que él tiene en Facebook no son de su empresa”, menciona Brunella Horna.

Brunella Horna indicó que nunca le impresionó que él fuera un empresario. “A la edad que tenía no lo ves así, Renzo fue mi primer enamorado, él me trajo a Lima, Renzo me enseñó muchas cosas, me enseñó a amar, a ir a discotecas”, dice la modelo.

Brunella Horna se averguenza de su pasado tras llorar por Renzo Costa

El programa En boca de todos presentó a Mayra Goñi imitando a la modelo pidiendo a Renzo Costa, su expareja, no llamarla más: “No me busques, ya no me llores, ya no me escribas más... Olvídate de mí”, dijo llorando en aquella ocasión.

Ante ello, Horna contó: “Por Dios no. De verdad que yo odio ese audio, mis gallos cómo me salieron. A mí me ponen ese audio y yo ya me quiero ir. ¿Por qué tiene que recordar mi pasado tan feo? (...) Qué vergüenza”.

Cabe resaltar que el mensaje de la influencer a Renzo Costa logró tal popularidad que incluso se lanzaron canciones inspiradas en la recordada frase.

Brunella Horna y Renzo Costa lloraron tras despedirse por el fin de su romance

En el programa de Magaly en Latina, se despidieron entre lágrimas, confesando el empresario que Brunella siempre será su "bobo" aunque él la vea con otra persona más adelante.