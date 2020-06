Janet Barboza ahora vende naranjas: “Mientras puedan trabajar, no se avergüencen” | VIDEO

La conductora de televisión Janet Barboza dio declaraciones para el programa de televisión ‘América Hoy’ y contó un poco cómo le está yendo durante la cuarentena y cómo se ha reinventando en el negocio con su novio Miguel Bayona.

La popular ‘Rulitos’ indicó que se las ha tenido que ingeniar para poder afrontar esta fuerte crisis que está pasando el Perú y el mundo a causa del coronavirus. Por ello, indicó que ahora se dedica a la venta de naranjas vía delivery con su pareja.

“Antes tenía quince salones de belleza, estaba con mis eventos, estaba haciendo mil cositas, me generaba mis ingresos. Pero si de pronto eso se acaba, no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante, y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, indicó.

Barboza también expresó que Bayona es el que reparte las naranjas, mientras ella las selecciona.

“La vida es así, de pronto puede cambiar, estás en la cima y al día siguiente te quedas sin nada, pero mientras uno tenga fuerza y salud, mientras uno pueda trabajar, no se avergüencen, pónganse a vender naranja, lo importante es salir adelante”, finalizó.

Echa un vistazo a las declaraciones de Janet Barboza en el programa de televisión: