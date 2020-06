Jossmery Toledo criticó a quienes comparten su video y los calificó como parte del problema

Jossmery Toledo se convirtió en una nueva víctima de invasión a su privacidad, luego que se filtrara un video íntimo y que viene siendo compartido en distintas plataformas para mayores.

La expolicía usó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje a las personas que están difundiendo este material, así como defenderse de las críticas que está recibiendo al culparla por haberse grabado.

La animadora no dudó en salir al frente y denunciar a quien considera responsable de publicar ese clip, y no se quedó de brazos cruzado ante los ataques recibidos pese a que esta situación ha mellado en su estado de ánimo.

De igual manera, se puede leer en su cuenta de Instagram un extenso texto donde también responsabiliza a quienes siguen compartiendo las fotografías, afirmando que son parte del problema al dejar que se siga vulnerando su intimidad.

"Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros", manifestó visiblemente fastidiada.

Por su parte, el futbolista Jean Deza, actual pareja de Toledo, le brindó todo su apoyo de manera pública, luego que se divulgara los videos e imágenes privadas.

"Por algo tenemos a un Dios, que lo ve todo y él es el único que sabe si estamos haciendo el bien o el mal", se puede leer en el mensaje en su Instagram en apoyo a Jossmery Toledo.

Excandidata al Miss Perú, Lucero Sánchez se solidarizó con Jossmery

Lucero Sánches, excandidata al certamen de belleza, también vio violentada su privacidad al ser publicarse material íntimo. Es por ello, que se solidarizó con Jossmery Toledo. La modelo usó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje.

“Hoy me solidarizo con Jossmery Toledo y con todas las mujeres que han sido víctimas, que por miedo y vergüenza no se atrevieron a denunciar. Hoy doy un grito de justicia porque nadie tiene el derecho de robarnos esa parte tan importante como lo es nuestra intimidad y privacidad. Esto también es violación porque nosotras no elegimos que esas “personas” vean y tomen como objeto de burla, críticas o satisfacción nuestro cuerpo”, escribió Lucero Sánchez en su cuenta de Instagram.