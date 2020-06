Andrés Wiese sobre ‘silbar’ a mujeres: “Cuando mis amigos lo hacen, me avergüenza” | VIDEO

¡No le parece! El actor Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta después de enviar videos íntimos a una menor de edad, por ello, siguen saliendo información acerca de él.

Hace solo unas horas, se reveló un video antiguo de Andrés conversando con la modelo y actriz Anahí de Cárdenas, en donde opinaban sobre el acoso sexual.

En la transmisión en Instagram, el recordado ‘Nicolás’ indicó que le molesta que sus amigos silben en las calles a mujeres. Según él, lo considera acoso callejero.

“Desde chico siempre me he sentido muy avergonzado cuando he estado un grupo de amigos hombres y ha pasado alguna chica y se han puesto a ‘ciriar’ (silbar), a vacilar, a molestar. Me he sentido avergonzado y con ganas de decir ‘cállate’”; se le puede escuchar a Andrés.

Tras estas palabras, indicó que rechaza totalmente el acoso sexual contra las mujeres:

“Es importante invocar a la gente, en apuntar al mismo lugar, vamos a pelear por la igualdad. Finalmente, todo se resume a eso. Hay que comenzar a comunicar y hablar: 'oye, esto no me gusta, ‘esto no lo permito’", finalizó.

Andrés Wiese reveló en los últimos días que jamás a acosado a nadie (sobre las denuncias de Mayra Couto) y que pensó que la menor de edad a la que le envió videos íntimos, era una mujer de edad adulta.