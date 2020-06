"¿Te molesta mi vejez?": Niurka da contundente respuesta a quienes les "molesta" su edad

Cansada de las críticas que viene recibiendo Niurka Marcos por su edad, la polémica actriz respondió fiel a su estilo y bastante firme. A través de su cuenta de TikTok, la vedette de 52 años calló a sus haters con un contundente video.

Niurka Marcos se sumó a la fiebre del TikTok y lo ha usado para presumir sus pasos de bailes o realizra algunos retos, sin embargo, así como le han llovido felicitaciones, también ha recibido críticas por su edad. A ellos, les envió un certero mensaje.

“Estos tóxicos ya me tienen hasta la ma….e", indicó Niurka en un príncipio.

"Si te molesta mi vejez, espera a ver cuánto te va a molestar la tuya. ¡Jóde..e!”, acotó, causando gracia entre sus seguidores, quienes ya están acostumbrados a sus ocurrencias.

Niurka Marcos: así respondió cuando la acosaron sexualmente para arreglar sus papeles de migración

Niurka Ramos es muy conocida por no tener "pelos en la lengua" y decir lo que piensa y siente sin pudor alguno. Sin embargo, estos días hizo una revelación que dejó en shock a sus seguidores, ya que ella se sumó a la lista de personas que fue acosada sexualmente a cambio de un "favor" que en aquel entonces, la iba a ayudar.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, la integrante "Rica y famosa latina" declaró que hace años recibió una propuesta indecorosa y que a cambio de acceder al pedido, podría arreglar sus papeles de migración.

"A mí una vez me pidieron las nalguitas mías para arreglar los papeles de inmigración y no las di. Y me fui a donde estaba el superior de ese señor y le puse la queja. Me entendiste, le das tus cositas a quien tú quieras y si las diste y te dieron el protagónico no te quejes más”, reveló.

Cabe mencionar que con el inicio del movimiento “Me Too” en Hollywood se han destapado muchas historias de cómo se maneja la industria del cine y eso ha repercutido en México. A Marcos se le cuestionó si alguna vez sufrió de algo por el estilo.

“Yo no, porque yo soy una niña con unos ovarios muy grandes. Entonces, mira mijito yo uso el ‘sí’ porque existe y uso el ‘no’ porque existe. Y la que se quiere prostituir y [a] la que le pasa eso, es porque a fuerza quiere a cualquier precio ser famosa. Te pasó por querer ser famosa. Y ese es el precio que tú decidiste pagar”, contó.