¿Yahaira Plasencia quiere tener dos hijos con Jefferson Farfán? | VIDEO

¡Quiere la parejita! La cantante de salsa Yahaira Plasencia realizó una transmisión en Instagram junto a Paula Arias, jefa de la banda ‘Son Tentación’ y dejó asombrados a todos con sus revelaciones sobre hijos y matrimonio.

A pesar que ‘La Reina del Totó’ no quería tocar el tema de Jefferson Farfán, sí reveló que estaba junto al futbolista en su casa y un grupo de amigos.

Echa un vistazo a las preguntas que le realizó Paula Arias a la 'Yaha':

Paula Arias: ¿Eres celosa?

Yahaira Plasencia: Celosa, lo normal supongo. Todas las mujeres lo son. Todas lo hemos sido en algún momento.

Paula: ¿Qué tipo de celosa eres?

Yahaira: Súper tranqui. Fresh

P: ¿Deseas casarte?

Y: Yo pienso que eso es un sueño de todas las mujeres ¿no? Supongo que sí. Si se da, bacán. (Quiero) Tener una familia más adelante. Soy muy joven, pero cuando esté bien realizada y me sienta estable, si se da chévere.

P: ¿No piensas en casarte de blanco?

Y: No me mata de blanco, pero si se da chévere y si no pucha, pues no.

P: ¿Cuántos hijos quisieras tener?

Y: Dos, la parejita, pero recién a los 33 o 34 años.

P: ¿Con quién estás pasando la cuarentena?

Y: Con unas personas súper buena onda que son parte del equipo de Jefri. Mauricio, Roberto y Spike, amigo de Jefferson que trabaja con él.

P: Tuviste el riesgo de tener el coronavirus.

¿Cómo así no te contagiaste?

Y: Como estaba en la clínica con los medicamentos fuertes, la intravenosa según el doctor esto hizo que el virus rebotara.

Los mismos antibióticos hicieron que fuera inmune. Estaba recién operada de los riñones con las defensas bajas. No me puedo imaginar qué hubiera ocurrido si pasaba por eso.

Para finalizar, Yahaira Plasencia indicó que no desea ahondar en su vida privada, “Por eso no quiero decir nada”.