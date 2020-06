Sheyla Rojas molesta da contundente mensaje a usuaria que la llamó "dama de compañía"

Sheyla Rojas molesta alzó su voz de indignación ante los ataques que recibe en sus redes sociales, por ello, no quiso pasar desapercibido y aclarar un comentario donde insinuaron que ejercía el oficio más antiguo del mundo.

Por ello, la joven se enfrentó a la usuaria que la criticó para hablar claro y fuerte en Twitter.

La empresaria en una entrevista con 'En boca de todos', si bien manifestaba que los comentarios negativos no le daba importancia, rescatando que se encontraba bien con su figura y personalidad durante la cuarentena, ocurrió un hecho desafortunado.

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamasita. Más allá del aspecto físico es lo que lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, indicó Rojas.

Lamentablemente, esto generó una ola de críticas. Uno de los que más le mortificó a la figura de América Televisión fue leer que no debería conducir un programa de televisión, sino “ejercer el oficio más antiguo del mundo”.

¿Qué respondió Sheyla Rojas?

“Quien te has creído Tú para afirmar semejante calumnia... siempre trabaje dignamente, es muy fácil insinuar cosas en una red social y querer denigrar a una persona ¡Basta! Yo no me meto con nadie y esto sí es el colmo”, menciona la conductora de En Boca de Todos.

Hace unas semanas, Sheyla Rojas, quien constantemente es blanco de críticas por sus aumentos y reducciones, dijo que la mayor parte de su cuerpo se debe a que pasó por el quirófano en múltiples oportunidades. “Yo soy 70 por ciento hecha por los cirujanos, el 20% de mis papás y el 10 por ciento de ejercicios”, indicó.

