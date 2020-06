Ana Siucho conserva fotos con Edison Flores pese a que el jugador borro las de ellas

Edison Flores tomó una radical decisión que sorprendió a sus seguidores, pues, borró todos sus retratos donde posaba junto a Ana Siucho en su red social. Ante ello, se sumó una posible conversación que tuvo con una seguidora de 20 años.

Pese a lo ocurrido, la esposa del jugador ha preferido conservar en su cuenta de Instagram, las románticas imágenes donde mostraban su amor cuando se sacaron y durante la cuarentena.

¿Qué dijo Ana Siucho ante la supuesta infidelidad de Edison Flores?

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios, fue ver la nota que compartió la joven en su plataforma digital, donde cibernautas lo vincularon con Flores, como si estuviera dejándole un mensaje subliminal a él luego de los chats públicos en medios nacionales.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, resaltó en una publicación.

Sin embargo, Ana asombró al decidir conservar todavía los momentos donde lucía enamorada junto al seleccionado en su red social.

Además, se pudo confirmar que hasta hace dos semanas atrás, aún mantenían una buena relación, porque Siucho se animó publicó una hermosa foto donde se los veía felices a ambos.

"Mi completo perfecto", describía en la fotografía.

¿Qué dijo Edison Flores en Instagram?

El joven que festejó su boda a fines del año pasado, sorprendió desde su plataforma digital borrando todas las imágenes donde aparecía su pareja, pero en medio de cuestionamientos, decidió tomar una radical decisión.

Mientras en nuestro país se difundía una aparente crisis matrimonial, Edison aprovechó en ese mismo momento para publicar unos retratos que algunos seguidores le etiquetaban jugando fútbol.