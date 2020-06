Natalia Málaga sobre Richard Swing: "Le estamos dando fama cuando no la merece"

La entrenadora peruana Natalia Málaga reveló este lunes en ‘Somos Capital’ haber conocido al polémico compositor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, cuando era integrante de la Selección Nacional de Voley Masculino, allá por la década de los 80.

No obstante, la también exvoleibolista aseguró que, a pesar que el voley masculino ha mejorado en los últimos tiempos, en aquella época no fue de un nivel destacado a nivel de Sudamérica.

"Yo a ese muchacho (Richard Swing) lo conozco cuando era jugador de voleibol. Estábamos hablando de los años 80 y pico, ¿puede ser? Cuando él era jugador de voley porque en esa época, lamentablemente, nuestra selección masculina no era wow.

El voleibol masculino, a nivel Sudamericano, aunque ha mejorado últimamente, antes no era nada. Había muy poco apoyo, pocos jugadores, el nivel no era bueno a nivel internacional", afirmó.

Málaga fue enérgica al asegurar que, haberse puesto la camiseta del Perú, "no quiere decir que hayas sido una persona reconocida", como sí lo fueron otras deportistas como ella, Cecilia Tait y Gaby Pérez del Solar.

"Tú no te puedes jactar que has sido jugador de voley, o sea, el hecho de ponerte una camiseta nacional, no quiere decir que hayas sido una persona reconocida para poder decir que has hecho buenas cosas", señaló.

"No me jo***, Fiorella, buenas cosas hemos hecho nosotras, hemos traído medallas. Nos ha costado 15 años hacer la carrera que realmente hizo Natalia Málaga, Nina Torre Alva, Gaby Pérez, Cecilia Tait, y todos los que me falta mencionar. Nos ha costado rompernos el c*** para hacer los nombres que tenemos ahora. Nadie nos regaló nada y toda esta situación nos afecta a todos, a mí también. Por eso me jode las injusticias, me molesta que seamos tan concuchos, tan caraduras", agregó.

"Le estamos dando fama cuando no lo merece"

Natalia Málaga develó también haber visto a Richard Swing hace un año y medio, en una capacitación de voley profesional a la que fue a cantar 'Contigo Perú'.

"Lo vi hace poquito, hace un año atrás en un curso de voleibol, en una capacitación que fue a cantar 'Contigo Perú', por favor. O sea, zapatero a su zapato. En verdad, yo no sé cómo puede haber llegado al punto que está llegando y ahora es noticia principal", cuestionó.

Para ella, tanto los medios de comunicación como la ciudadanía en general le están dando más fama al compositor, cuando este "no lo merece".

"Que solucionen el caso, que bastante ya tenemos con el tema de la pandemia, para estar escuchando pendejadas de la gente que hace este tipo de cosas, incluyendo él y la gente que lo ayudó. No quiero seguir hablando porque me da mucha rabia, como a todo peruano", puntualizó.