Critican a Natalia Málaga por desafortunada frase a mamá de cuatro hijos | VIDEO

Natalia Málaga generó indignación de muchos usuarios en Twitter, luego que se difundiera un vídeo de hace tres años cuando fue a brindar ayuda a personas afectadas por el Huaico.

Ante ello, se convirtió tendencia por la frase desafortunada que le comentó a una madre que tenía cuatro hijos y pedía apoyo.

El vídeo difundido es un reportaje emitido por el programa La Revista conducido por el periodista Nicolás Lúcar. “Natalia Málaga en la Zona del Desastre - Matadoras contra el Huaico”, se tituló el informe periodístico.

Todo ocurrió cuando una mamá afectada le pidió un colchón a Natalia porque tenía una madre de la tercera edad e hijos que lo necesitaban.

A esto, la entrenadora dijo: “Mi mamita tiene 85 años, haber si tuviera un colchón. Yo solo tengo un colchón, tengo cuatro hijos”, expresó otra afectada por le desastre natural.

“¿Pararás de tener hijos también, no? Porque después los que se preocupan por traerte cosas somos todos nosotros, cuídate tú también, no seas ‘pengtdf&$’”, dijo en ese momento la entrenadora.

Los cibernautas en las redes sociales expresaron su molestar por el comentario de Málaga.“Natalia Málaga diciéndole a una mujer que “se co... la vagina”, mientras ella pide ayuda, es de lo mas as..... clasista que he visto. Encima una sarta de p.... la aplauden”.

"Lo de Natalia Málaga diciéndole a una señora que “se la cosa” para no tener mas hijos es puro clasismo y misoginia y no se puede tomar como broma", “El clasismo y la estupidez juntas. Hace años que Natalia Málaga es una caricatura de sí misma”, expresaron algunos usuarios en contra de Natalia.