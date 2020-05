Natalia Málaga tras críticas: “tener más hijos me parece absurdo, bueno me equivoqué”

Natalia Málaga rompió su silencio luego de haber sido criticada por su polémico comentario a una madre de bajos económicos por tener varios hijos.

La deportista ante lo ocurrido, aceptó una entrevista con Magaly Medina en vivo, reconociendo su error por su actitud, aunque dijo también haber sentido el respaldo del público.

Magaly Medina enfrentó a Natalia Málaga por su polémico comentario

La conductora de ATV, le comentó a la exvoleibolista por qué tuvo ese comportamiento que se vio en la imágenes registradas hace tres años, cuando fue ayudar a damnificados por el huaico.

Ante ello, la entrenadora aprovechó en dar su descargo, admitiendo que se equivocó: "Tal vez sí fue un error al tener una reacción fuerte ante la situación".

"Todo el mundo se equivoca y sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que dije, como hay otra gente que no está de acuerdo con lo que tú dices [por Magaly Medina]. Simplemente fue un momento que pasó”, precisó al destacar que hubo personas, quienes respaldaron sus palabras.

Natalia Málaga reconoció su error pero mantiene su posición ante las madres afectadas

Málaga pese a que reconoció su falta por su opinión frente cámaras, mantuvo su posición al no estar de acuerdo que mujeres con recursos limitados tengan más menores.

“En plena situación de un huaico, donde la gente no puede comer, no tiene cómo mantener su vida y tener más hijos me parece absurdo, pero bueno me equivoqué y ya pasó", enfatizó.

Al finalizar el enlace en vivo, expresó su molestar por lo sucedido."Definitivamente creo que la gente no tiene nada qué hacer en cuarentena, se han puesto a buscar archivos y han sacado eso”.