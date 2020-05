Juliana Oxenford junto a su madre impactan con su gran parecido y belleza | FOTO

Juliana Oxenford durante los últimos años, se fue posicionando como una de las periodistas más aguerridas y sin pelos en la lengua frente a cámaras, conduce a su estilo su propio noticiero.

Pero la periodista no solo destaca por su talento, también por su belleza e inteligencia que heredó de su madre, quien asombra al ser igualita a su hija, como dos gotas de agua.

¿Quién es la mamá de Juliana Oxenford?

La mamá de la comunicadora, Liliana Tuja, es una periodista argentina que se casó con el actor Marcelo Oxenford.

Tuja tuvo cuatro hijos el cuál sacó adelante con diferentes trabajos que realizó para que sean profesionales, de acuerdo a lo contado por Juliana.

Juliana Oxenford luce idéntica a su mamá

La presentadora hace un año, compartió un nostálgico retrato de la mujer que le dio la vida, donde se la veía a Liliana joven cuando Juliana era solo una niña.

La imagen comprueba que ambas son muy parecidas. Madre e hija tienen la misma fisonomía, la forma del rostro y hasta coinciden cuando miran seguras frente a una cámara.

En aquella ocasión, la conductora manifestó una emotivas palabras en sus redes sociales por el 'Día de la madre': “Solo puedo sentir orgullo y admiración por la mamá que la vida me regaló. A veces pienso qué hubiera sido de mí y mis tres hermanos mayores sin esta mujer valiente y corajuda que, lejos de su país, no hizo más que inventar fórmulas para trabajar para que no nos falte nada en casa”.

“La recuerdo rompiéndose el lomo administrando un humilde restaurante de La Victoria, vendiendo bijouterie en el mercado central y hasta viajando a comprar carne en época de escasez para luego repartir los pedidos en bicicleta...Gracias mamá por tanto, por ese amor incondicional , por amarme como soy, por dejarme apoyar mi cabeza en tu hombro cada vez que necesito un abrazo cómplice y protector”.

¿Cómo era Juliana Oxenford de niña?

La joven de 40 años enamoraba de niña con su belleza que impacta en cada actuación de su escuela.

Juliana Oxenford y su faceta como mamá

La figura de ATV también es madre de una hermosa niña que la hace mostrar su mejor faceta fuera de las cámaras.

Desde el nacimiento de María, Oxenford decidió mantener en privado la identidad de su menor quien se a vuelto su mejor amiga y cómplice de karaoke.

Cada fotografía que comparte junto a su niña en su plataforma digital, enternecen al comprobar su amor incondicional de madre.

¿Quién es la hija de Juliana Oxenford?

La comunicadora tiene una hija de siete años llamada María, una pequeña risueña y amante de la lectura, quien disfruta cada vez que solían salir al parque a jugar.

Pese a la cuarentena, Juliana reveló que celebró el cumpleaños de su primogénita en casa, preparando una torta y un show virtual.

La decoración que publicó en su red social, enamoró a sus cientos de usuarios que están pendientes de sus actividades. Además, dejó le dedicó un hermoso mensaje.

"Un día como hoy, hace siete años, llegaron las contracciones y quince horas después conocí al gran amor de mi vida. Mañana es el cumpleaños de mi persona favorita. Te amo María".