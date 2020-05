Lucía Oxenford responde a Juliana: "No necesito gente hipócrita y malintencionada"

Juliana Oxenford luego de responder el motivo de su distanciamiento con su media hermana en una entrevista con Magaly Medina, Lucía Oxenford se pronunció en redes sociales.

La actriz indignada por los comentarios que recibió en su cuenta de Twitter, habló claro y fuerte acerca del tema.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su hermana Lucía Oxenford?

La periodista al ser cuestionada por Medina si era cierto que existía cuál era la relación con su hermana, la hija de Ivonne Frayssinet, respondió lo siguiente.

"No quiero hablar de gente, un montón de veces me han dicho lo de la familia, la familia puede estar unida como no unidad, qué es para ti la familia, yo he crecido con mucho amor, no sé de donde sacan porque no tuve una relación cercana con mi padre (...) o como yo la hubiera querido", expresó la conductora.

Además, continuó: "ay pobrecita, tengo tantos afectos en mi vida, además, de la familia de sangre, tengo amigos, yo he construido vínculos importantes, yo no tengo odio por nadie menos por una persona de mi entorno familiar. Lo que no nace no crece, si más adelante yo me encuentro y la conozco más la puedo incluir en mi vida”.

¿Lucía Oxenford cuestionó la declaración de Juliana Oxenford?

La intérprete después de conocer la posición de la presentadora de ATV, habló en su plataforma digital sobre la hipocresía.

“Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita. Hay dos opciones: “O te está mintiendo O realmente no es un humano””, acotó.

Al ver la publicación un usuario, cuestionó su mensaje, escribiéndole: “Si eso piensas creo deberías aclarar la situación tu misma y no solo decir: “pregúntenle a ella”. Cada historia tiene dos versiones y fin del tema”.

Lucía Oxenford molesta habló de la "mala" relación que existe con la periodista

Lucía Oxenford al leer la respuesta del cibernauta manifestó su versión de lo ocurrido:“Yo la aclaré en su momento y PARA VARIAR nadie me creyó".

"Porque claramente para todos ustedes yo carezco de muchas cosas, entre insultos y ninguneadas, al ser quien soy y no tener una ventana abierta para explayarme a diario. Ni siquiera me conocen para hablarme como si lo hicieran”, indicó.

Ante los ataques que recibe en las redes, expresó: “Y agrego, yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es OTRA. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida”.

Al finalizar, invitó a sus seguidores que la conozcan mejor. “Es mas, si vieran mis historias de Instagram se darían cuenta a que y a quienes gira entorno mi vida y que yo si soy bastante transparente con mi vida, con lo que hice y con lo que hago. Ojalá haya aclarado sus dudas, fin del tema".