Adolfo Bolívar sobre vendedor de oxígeno que no sube precios: "deberían nominarlo peruano del año"

Adolfo Bolívar, durante su programa ‘Enredados’, habló sobre el caso del vendedor de oxígeno, de nombre Luis Varsallo, quien está vendiendo estos productos a su mismo precio 15 soles, a pesar de la gran demanda que tienen.

"En un momento, donde todo el mundo quiere sacar una tajada, Luis Varsallo nos devuelve la fe. A este ángel del oxígeno hay que clonarlo. Luis Varsallo debería ser nominado a peruano del año", manifestó durante el espacio radial.

Entre los mensajes que compartieron algunos de los oyentes del programa radial estuvieron: "Vale un Perú", "Es un ejemplo a seguir", "Es un ejemplo", "Mis respetos", "Muchos aplausos", "Dios lo bendiga", "Reconocimiento para él por su honradez", "Felicitarlo por la buena acción y pedirle al gobierno que lo exonere de los impuestos durante la pandemia y por un año más cuándo todo haya pasado"

Cabe recordar que el también reportero de Latina mostró su indignación luego de conocer que existe gente inescrupulosa que está fabricando medicinas bambas a base de azúcar, harina y tintes para ser comercializadas en Lima y otras ciudades del país. Estos productos eran etiquetados bajo el nombre de ‘Paracetamol’, ‘Aspirina’ y ‘Antalgina’, fármacos que están deteniendo mucha demanda en estos momentos.

“Cuando ya juegas con la vida de los demás, sobre todo en un momento tan delicado, tan jodido como el que estamos viviendo, esto ya no tiene perdón de Dios (…) Esto es criminal. Hay que ser realmente bien desgraciados para esto. No hay que tener corazón, no hay que tener madre, no hay que tener nada, no hay que tener ningún tipo de sentimiento hacia el ser humano. Sabemos el momento tan delicado que estamos pasando, gente se nos, amigos que nos mueren, seres queridos. Más de cuatro mil peruanos que están perdiendo la vida, y esta gente está contribuyendo a matar a los demás, está lucrando con y jugando con la salud de los demás”, dijo.