Adolfo Bolívar: “Hay que ser malditos y desgraciados para fabricar medicamentos falsos”

Adolfo Bolívar molesto por la información que se dio a conocer luego que intervino la Policía Nacional a laboratorios clandestinos, descubriéndose medicamentos falsos, arremetió contra el hecho.

Pues, la molestia del locutor se mostró en su programa radial cuando iba comentando que las pastillas habían sido producidas a base de azúcar, harina y colorantes, aprovechándose de la crítica situación sanitaria que pasa el país.

Gracias a la intervención, se pudo conocer que llegaban a producirse cinco mil pastillas por hora en La Victoria.

Ante ello, durante el programa de Capital, Adolfo explotó en vivo al saber cómo se desarrollaba la red de estafadores en medio de la pandemia que ha dejado cientos de muertes e infectados.

“Cuando ya juegas con la vida de los demás, sobre todo en un momento tan delicado, tan jodido como el que estamos viviendo, esto ya no tiene perdón de Dios (…) Esto es criminal. Hay que ser realmente bien desgraciados para esto. No hay que tener corazón, no hay que tener madre, no hay que tener nada, no hay que tener ningún tipo de sentimiento hacia el ser humano", sostuvo el periodista.

"Sabemos el momento tan delicado que estamos pasando, gente se nos, amigos que nos mueren, seres queridos. Más de cuatro mil peruanos que están perdiendo la vida, y esta gente está contribuyendo a matar a los demás, está lucrando con y jugando con la salud de los demás”, agregó.

Además, Bolívar indicó: “Si es que existe un infierno, directamente hacia allá. Todos estamos perdiendo seres queridos y que haya gente de miércoles haciendo esta salvajada por los demás, no merece más que una pena y una sanción ejemplar. Hay que ser muy malditos para hacer esto con las personas, con los peruanos, sabiendo el momento tan delicado que todos estamos pasando. Mil disculpas, pero es lo que estamos viviendo”.

Adolfo Bolívar criticó así el rating de 'Esto es guerra'

"La gente ha respondido con el cuchillo en la mano. Este programa yo no lo veo, lo veo en redes sociales, pero ha hecho 18 puntos de rating. Si tanta gente lo detesta, le repugna, le llega al Twitter, ¿de dónde salen los 18 puntos de rating? Alguien me puede explicar, la gente ha vomitado en redes sociales”, mencionó en el programa en Radio Capital.

Adolfo también aconsejó a sus oyentes que si detestan el espacio televisivo, entonces deberían dejar de verlo.

“¿Cómo te castiga la gente, tus seguidores? Agarra el control y clic, te cambio de canal, ya no existes. Entonces, si la gente lo aborrece, ¿de dónde salen 18 puntos de rating?”, agregó el periodista.