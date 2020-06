Andrea San Martín, entre lágrimas, lamenta no despedirse de su abuela fallecida | VIDEO

La exchica reality Andrea San Martín quiso compartir con sus seguidores de Instagram que su abuela por parte de su mamá falleció hoy lunes 8 de junio.

En sus redes sociales, indicó que en esta época es muy complicado perder a un familiar, ya que no te puedes despedir, pero que sería mucho más duro decirle a su hijita mayor que su abuelita ha muerto.

“Me toca conversarlo con Maïa, es un golpe muy fuerte, son cosas que pasan y uno lo tiene que aceptar. Espero que esto nos sirva para apreciar los momentos que uno vive con su familia”; reveló muy afectada.

“Su muerte es un golpe de realidad a lo que estamos viviendo. Los protocolos no nos permiten reunirnos como familia. Mi abuela no sufrió, el sábado que tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá, yo logré verla de lejos y lo primero que pensé fue ‘eso no es vida’”, menciona.

“Ella dejó de respirar, no era justo para ella, las circunstancias hicieron que ella no tuviera la visita de sus nietos o bisnietos. Me toca el corazón porque es mi abuela, es complicado, pero otra vez toca ser hija y, en mi caso, debo acompañar a mi mamá lo más posible”, añadió con lágrimas en los ojos.

Esperemos que Andrea San Martín pueda tener resignación en estos momentos tan complicados.