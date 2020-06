Cara Delevingne: "Soy pansexual"

Cara Delevingne es parte de la portada de Veriety, del mes de junio, donde no solo sorprendió con su belleza, sino también con su reciente declaración. "Yo soy pansexual", indicó la famosa actriz, quien se ha hecho querer por su pose rebelde y desenfadada.

¿Pero qué es pansexual? Es una persona que se siente atraída por todos los sexos y géneros.

"No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona", señaló a Variety.

Cara Delevingne perteneció a una familia aristocrática inglesa, cuyas costumbres nunca la hicieron feliz.

"Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada. No quería disgustar a mi familia. Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí", dijo la modelo.

"Me siento diferente cada día. Unas veces más femenina, otras veces más masculina", acotó la joven.

La modelo señaló en su momento que la depresión la llevó hasta el cine, carrera que hoy lleva con éxito.

"Sí, está claro que estoy dando un paso atrás en el mundo de la moda. No es que lo vaya a dejar, seguiré haciendo cosas y aún tengo relaciones maravillosas en ese mundo, pero decididamente voy a dedicarme más al cine", indicó a Efe en una entrevista.

Exitosa en su carrera actoral, la desinhibición y atrevimiento son características de la artista, quien no ha ocultado sus relaciones sentimentales con otras mujeres.