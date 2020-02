Cara Delevingne pide a Justin Bieber que “la desbloquee” de sus redes sociales

Cara Delevingne sorprendió al responder públicamente a Justin Bieber luego que éste indicara que es la menos favorita de las amigas que tiene su esposa Hailey Baldwin.

El cantante fue invitado en The Late Late Show de Estados Unidos con James Corden y participó de una secuencia donde tiene que optar en comer un alimento desagradable o responder una pregunta extraña.

Cuando se le ofreció comer pene de toro, Justin Bieber prefirió responder una pregunta.

El artista tuvo que indicar de más a menos favoritas a las amigas de su esposa.

“Kendall (Jenner), Gigi (Hadid), Cara Delevingne … Sé que Kendall es la mejor, yo he pasado la mayor parte del tiempo con Kendall, es una buena amiga nuestra”, indicó.

“No he pasado mucho tiempo con Gigi y no he pasado mucho tiempo con Cara … No tengo nada en contra de esas personas, es solo que tengo una mejor relación con Kendall … No quiero comer el pene de un toro”, acotó el joven riéndose.

Ante ello, Cara Delevingne no se quedó tranquila, pues usó sus redes sociales para responder al cantante. Además, publicó una foto donde se le ve a Justin apreciando el derriere de la actriz durante un desfile de modas.

Además, adjunto otra imagen donde se le ve a ambos haciendo muecas.

“Ahora vs. Entonces. Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas. Te amo @haileybieber, él debería haber comido el pene de toro”, acotó la actriz, logrando la reacción de sus fans y los del cantante.

¿Responderá Justin Bieber?