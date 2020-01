Justin Bieber revela que padece de Lyme y Thalía le envía motivador mensaje

Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores al revelar que padece de Lyme. A través de un video, el artista decidió contar qué es lo que estaba pasando con él y terminar con los rumores negativos que cuestionaban su apariencia y sobre todo su estado físico.

Recordemos que esta enfermedad casi acaba con la vida de las también cantantes Avril Lavigne y Thalía. Publicando un post en Instagram, el canadiense confirmó que padece la enfermedad y que la explicará con mayores detalles en su documental Justin Bieber: Seasons.

"Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi**da en metanfetamina, etc... No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general", aclaró Justin Bieber.

"Estas cosas se explicarán más adelante en una serie documental que pondré en YouTube en breve ... ¡puedes aprender todo lo que he estado luchando y superando! Han pasado un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad incurable hasta ahora y vuelva a estar mejor que nunca”, agregó.

Aunque Justin Bieber no sabe en qué momento adquirió la enfermedad, se sabe que se transmite a través de la mordida de una garrapata, y ocasiona síntomas parecidos a los de una gripe, pero con mayor fuerza, además de fuertes dolores en las articulaciones.

Thalía le envía motivador mensaje a Justin Bieber

Thalía escribió al compartir esa imagen: “Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto. Juntos nos ayudamos. Comparte tu dolor @justinbieber. La comunidad Lyme está aquí para ayudarte”.

En su siguiente historia en Instagram, la estrella mexicana comentó que al padecer una enfermedad como Lyme es indispensable cuidar todo lo relacionado con la salud.

“Por eso mismo hay que cuidarnos y hacer ejercicio, comer bien, alimentarnos y checarnos constantamente. Los guerreros de Lyme no estamos solos, todos nos tenemos y todos nos apoyamos”.

¿Qué es Lyne?

Existen cuatro especies principales de bacterias que causan la enfermedad de Lyme. La borrelia burgdorferi y la borrelia mayonii causan la enfermedad de Lyme en Estados Unidos, mientras que la Borrelia afzelii y la borrelia garinii son las principales causas en Europa y Asia. La enfermedad transmitida por garrapatas más común en estas regiones, la enfermedad de Lyme se transmite a través de la mordedura de una garrapata de patas negras, conocida como la garrapata de los ciervos, según explica Mayo Clinic.

Signos y síntomas tempranos

Una pequeña protuberancia roja, similar a la protuberancia generada por una picadura de mosquito, a menudo aparece en el lugar donde se produce la picadura de una garrapata o la remoción de la garrapata y se resuelve en unos días. Esta ocurrencia normal no indica la enfermedad de Lyme.

Para contraer la enfermedad de Lyme, debe picarte una garrapata de los ciervos infectada. La bacteria entra en la piel a través de la picadura y luego ingresa en el torrente sanguíneo.

En la mayoría de los casos, la garrapata de los ciervos debe permanecer adherida a la persona entre 36 y 48 horas para transmitir la enfermedad de Lyme. Si encuentras una garrapata adherida que se ve hinchada, es posible que se haya alimentado lo suficiente para transmitir la bacteria. Eliminar la garrapata lo antes posible puede prevenir la infección.