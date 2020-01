¿Filtro de Instagram le jugó una mala pasada a Hailey Baldwin y la comparó con Selena Gomez?

Instagram es una de las redes sociales con mayor popularidad entre los más jóvenes y uno de sus mayores atractivos son los filtros, que se pueden encontrar en las historias, los cuales son tan divertidos que incluso los famosos no se han podido resistir y los han probado. Una de ellas es Hailey Baldwin.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Justin Bieber compartió un video en el que se le ve usando el filtro “You look like…” (“te ves como…”). Sin embargo, ella no contó con que algunos usuarios le podrían hacer una broma.

El filtro “You look like…” hace que aparezca un letrero en tu cabeza y pase muy rápido el nombre de diferentes famosos hasta que encuentren al que más te pareces.

Cuando Hailey lo estaba probando, muchos de los usuarios se dieron cuenta que dentro de estos nombres aparecía el de Selena Gomez, expareja de su esposo Justin Bieber, y no dudaron en hacerle una broma.

Pues, le hicieron una captura de pantalla cuando en el letrero aparecía el nombre de la intérprete de Lose You To Love Me y lo convirtieron en viral en Facebook.

Hailey Baldwin jugó dos veces con este filtro de Instagram y se mostró feliz porque al principio le salía que se parece a Bella Hadid y en la segunda vez encontraron similitud con Gigi Hadid, sus amigas.





Hailey Baldwin defiende a Justin Bieber de burlas por su enfermedad de Lyme

Hace unos días, Justin Bieber declaró que padece de la enfermedad de Lyme. "Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi**da en metanfetamina, etc... No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general", dijo en Instagram el intérprete de Yummy.

Ante este anuncio, muchos haters se burlaron de Justin y lo tildaron de “débil”, hasta le desearon la muerte.

Al leer todos estos dichos, su esposa, Hailey Baldwin, salió a defenderlo en Twitter y dejó un contundente mensaje.

"Para aquellos que intentan minimizar la gravedad de la enfermedad de Lyme. Por favor, investigar y escuchar las historias de personas que han sufrido durante años. Burlarse y menospreciar una enfermedad que no entiendes nunca es el camino, todo lo que se necesita es educarte a ti mismo", posteó.