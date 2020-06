Mayra Couto olvida insulto y defiende a Maria Grazia: "Las personas cambiamos con esfuerzo"

Luego que Maria Grazia Gamarra fuera acusada de maltrato, la actriz Mayra Couto salió en defensa de la actriz, pidiendo que no se le juzgue y dejó atrás el insulto que alguna vez le dijo.

"Sobre Maria Grazia y a la prensa: tengo que aclarar que esto sucedió hace muchos años y las personas cambiamos y mejoramos con esfuerzo y con el paso del tiempo. No apoyo los insultos ni calificativos hacia ella. Primero porque es una persona y por lo tanto merece respeto", indicó la actriz de Al fondo hay sitio.

Como se recuerda, una usuaria acusó a la rubia de haberla maltratado. Tras ello, Couto se sumó a la crítica y contó que en alguna oportunidad, la joven la llamó "foca".

“A Mayra Couto, a quien solo he conocido por temas laborales, tan solo nos veíamos en los pasillos del Gran Show y con quien nunca he tenido la oportunidad de compartir una conversación más allá del programa, quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque lo único que se ha generado es odio”, le respondió Maria Grazia.

Sobre la acusación de la usuaria, señaló que “jamás ha tenido una actitud desmesurada con nadie”.

Mayra Couto defiende a Maria Grazia Gamarra

Ante ello, Mayra Couto prefirió olvidar el supuesto insulto de Maria Grazia y optó por defenderla.

"Segundo, porque es una mujer y la sociedad nos ha enseñado a “enfrentarnos entre mujeres” por satisfacer el ojo masculino. Y nosotras hemos caído redonditas en ese juego feroz. Tercero, porque todas las personas tenemos problemas y cometememos errores y horrores", acotó.

"Yo también he sido agresora durante probablemente toda mi vida. Pero sigo cuestionándome a mí misma mis comportamientos. Y pedir disculpas, es un acto muy difícil, pero quiero aprovechar en disculparme con las personas a las que yo también he maltratado/etiquetado", remarcó.