Choca a Rodrigo González: "sigo en la TV, porque a la gente le gusta lo que hago"

El popular Choca, Jaime Mandros, no se quedó callado y le mandó su chiquita a Rodrigo González. El periodista le aclaró que no es verdad que él decide quién sale frente a cámaras en ese canal.

Mandros dio una entrevista al diario OJO, donde admitió que no seguía a Peluchín, lo que provocó que él lo comparara con Cathy Sáenz. “Este se cree importante y no tiene recursos ni vocabulario para estar en televisión. Como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo; de lo contrario, seguiría igual que la ‘Chusca’, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, aseguró en ese momento González.

Choca le responde a Peluchín

Al conocer de estos comentarios, Choca indicó que le habían contado sobre estas declaraciones. “No lo vi, pero respeto lo que piensa mucha gente. Si el señor (Rodrigo) tiene esa opinión de mí, me da pena porque no me conoce. Yo seguiré trabajando porque hay gente que le gusta lo que hago, por eso me mantengo aún en televisión”, manifestó.

Además, negó que por ser jefe de producción de América Televisión no es quien escoja a las personas que aparecen frente a las cámaras. “EEG tiene sus productores y son ellos los que deciden quiénes están. No decido quien va en un programa y menos a quien hace que sacar”, expresó.

Rodrigo González 'rey' de Instagram

El popular Peluchín cambio los set de televisión por las historias de Instagram, haciendo que sus seguidores obtengan las noticias más rápido por esta vía. Pronto llegará a los 3 millones de followers y sus fans se denominan 'rodriguistas'.