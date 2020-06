Famosos están involucrados con Jeffrey Epstein y su red de abuso, según Anonymous

Este domingo Anonymous golpeó al mundo con una serie de revelaciones en contra de Estados Unidos. Aquí se tocó el nombre de Jeffrey Epstein, empresario acusado de manejar una red de tráfico sexual de menores de edad, donde según el grupo internacional de ciberactivistas estarían involucradas algunas celebridades.

En la lista destacan los nombres Woody Allen, Naomi Campbell, Mick Jagger, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley, Alec Baldwin, Courtney Love, Phil Collins, el comediante Bill Cosby, la modelo Janice Dickinson y la actriz Minnie Driver.

Cabe señalar que en está lista de Anonymous también están los nombres de políticos, empresarios e integrantes de la realeza, tales como:

El príncipe Andrew de Inglaterra, quien mantenía una gran relación amistosa con Epstein, el ex primer ministro británico Tony Blair, Bill Clinton (ex presidente de Estados Unidos), Andrew Cuomo (gobernador de Nueva York), Stephen Hawking, Ivanka Trump, Andrés de York (el hijo de la reina Isabel II), Les Wexner (el CEO de Victoria´s Secret), Charles Althorp (el hermano de la princesa Diana), Eva Andersson-Dubin (la ex miss de Suecia) y Donald Trump, quien tambipen es acusado del asesinato de Jeffrey Epstein.

¿Quién es Jeffrey Epstein?

Jeffrey Edward Epstein fue un financiero estadounidense condenado​ por tráfico de menores en el mundo de élite5​ y conocido como depredador sexual.​ Comenzó su carrera como financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma, J. Epstein & Co.

Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social.

En 2005, la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigarlo, después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de catorce años. Epstein se declaró culpable, y un tribunal del Estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. Permaneció trece meses en custodia con trabajo al salir, como parte de su acuerdo judicial. En aquel proceso, se identificó a 36 adolescentes, algunas de catorce años, que habían sido acosadas.​

Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio de 2019, por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York.​

¿Cómo murió Jeffrey Epstein?

El 10 de agosto de 2019, se informó que Epstein se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Tres semanas antes, Epstein había sido encontrado inconsciente en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento suicida fallido, que duró seis días y terminó doce días antes de su muerte. La autopsia fue realizada el 11 de agosto por la oficina del forense de la Ciudad de Nueva York, anunciando que se necesita más información antes de determinar la causa de la muerte.