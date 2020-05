Lucifer: ¿Tom Ellis regresa oficialmente para la temporada 6 en Netflix?

Netflix no deja de sorprendernos y pronto podríamos ver a Tom Ellis en una sexta temporada de Lucifer, a pesar que se anunció su última actuación en la quinta parte. ¿Qué pasó?

La estrella de la exitosa serie, ha resuelto las negociaciones que potencialmente habían quedado descartadas, según la información expuesta por Comicbook.com.

Tom Ellis regresa con Lucifer para la temporada 6

Ellis ha resultado la disputa sobre los términos del contrato que surgieron el mes pasado, y esto parece hacer que la perspectiva de la temporada 6 de Lucifer estaría casi garantizada, mostrando una vez más que no pueden hacer escapar a este demonio de la cancelación.

Lucifer , por supuesto, fue cancelado por Fox después de la temporada 3, con Netflix recogiendo el show por otras dos temporadas adicionales. Sin embargo, la decisión del streaming fue buscar una sexta temporada.

Por ello, a principios de este año, se supo que el streaming estuvo en conversaciones con Warner Bros. TV acerca de la ampliación que ocurrió en la temporadas iniciales 4-5. Un nuevo acuerdo se hizo rápidamente con los productores , Ildy Modrovich y Joe Henderson, recibiendo ambos nuevos contratos para la nueva temporada. El protagonista también obtuvo un nuevo acuerdo , pero habría tenido problemas con los detalles del acuerdo. Como una fuente le dijo a TV Line : “Todos quieren que Tom sea feliz. Pero hay un límite, y se ha alcanzado ".

Sin embargo, los analistas indican que Warner Bros al temer la ventaja legalmente, Ellis no pudo rechazar el contrato sin violarlo. A hora parece que todas las partes han llegado a un buen acuerdo, que mantiene felices a la estrella como al estudio.

En medio de todo, la temporada 5 de Lucifer aún no se estrena, siendo llamado e l episodio final incluso como "Una oportunidad en un final feliz", con el lema "El episodio final de Lucifer, la pelea final con papá". No obstante, sabemos que no se cumplirá la posibilidad del final feliz.

El intérprete ha sido un embajador apasionado de Lucifer todo el tiempo. Por eso, llegó al extremo de mentir para mantener en secreto su cameo en "Crisis en tierras infinitas" de DC. En cuanto a la temporada 5, Ellis ha provocado a los fanáticos con un próximo episodio musical: