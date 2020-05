Federico Salazar a Martín Vizcarra: “No se puede pedir disciplina a quien no puede alimentar a su familia”

El domingo 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra declaró al Perú en Estado de Emergencia para evitar la propagación de coronavirus. Al inicio el mandatario lo hizo por 15 días, pero luego fue extendiéndolo.

Desde que anunció la extensión, el presidente Martín Vizcarra ha recibido muchos comentarios de todo tipo y uno de sus mayores críticos ha sido Federico Salazar.

Luego de dos meses y medio del inicio del aislamiento social obligatorio, Federico Salazar cuestionó la labor del mandatario durante la crisis sanitaria, a través de su columna que tiene en un diario local.

“Hablemos claro. El Gobierno optó por una estrategia de cuarentena dura. No funcionó. Hay muchas razones por las que no funcionó esta cuarentena. Entre otras, las cosas que desconocemos de este virus y sus formas de contagio”, son algunas líneas que se pueden leer.

Asimismo, el periodista le pidió al presidente que reconozca los errores que han cometido al momento de afrontar la crisis de salud.

“No podemos avanzar en el conocimiento del virus, todavía. Podemos avanzar, sí, en rectificar los errores cometidos. Un error no se corrige si no se reconoce. Esto le falta al Gobierno”, escribió el esposo de Katia Condos.

“Un error en el que se persiste es creer que la mayor parte de la población puede sostener la cuarentena. Van 77 días, y podría llegarse a 108. (Martín Vizcarra) Se equivoca. Si todos pudieran tener acceso a víveres y medios de vida en ese lapso, quizá podría optarse por esa estrategia. No es así”, agregó.

Federico Salazar también comentó que solo un grupo de la población afectada por la pandemia se ha favorecido.

“La política de subsidios directos no ha sido eficiente. Hay gente que no come. Hay familias que no tienen cómo atender la salud de sus hijos. Hay cientos de miles y quizá millones de hogares abandonados, y encerrados. No se puede pedir disciplina a ciudadanos que no tienen ninguna opción para llevar comida a sus familias. Basarse en la “disciplina y compromiso de los peruanos” pudo funcionar las dos o tres primeras semanas de cuarentena. Hacerlo ahora es, además de indolente, irreal”, criticó.

“¿No sabía el Gobierno que el país es heterogéneo? (…) Para establecer un sistema de reglas de conducta se requiere conocer a la población. (…) El Gobierno no puede decir nadie sale de sus casas 108 días y suponer que todos van a obedecer con la misma disciplina. Se debe replantear su estrategia, comenzando por la semántica; pero, sobre todo, debe replantear su interpretación del país”, finalizó el conductor de América TV.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez en la que Federico Salazar critica la labor del presidente Martín Vizcarra.