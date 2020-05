Cathy Sáenz espera volver a la televisión: “Es parte de mi ADN”

Cathy Sáenz se alejó de la televisión a raíz de la cuarentena; sin embargo, la productora señala que extraña estar en ‘Mujeres al mando’ y volver a participar en un proyecto en la pantalla chica, porque este forma parte de su ADN.

“Lo normal. La cuarentena te hace ver las cosas desde otro ángulo y aproveché este tiempo para descansar después de trabajar 21 años en la televisión. Ojalá se dé la oportunidad de regresar, la tele es parte de mi ADN”, declaró a ‘Trome’ la exproductora de ‘Esto es Guerra’.

La exconductora de ‘Mujeres al mando’ también mencionó que está emocionada con su nuevo proyecto que tiene en las redes sociales.

“Sí y estoy emocionada porque la convocatoria ha sido un éxito, he respondido más de mil mensajes. Es una forma de reinventarse en estas circunstancias y también generar ingresos. Claro, pero yo quería hacerlo desde antes, lo tenía programado para el 17 de marzo, pero se dio lo de la cuarentena y se postergó”.

Además del taller que realiza, Cathy Sáenz en Instagram se encuentra reflexionando durante esta cuarentena y frecuentemente comparte extractos de poemas sobre el amor propio.

“No tiene el mejor cuerpo, no se toma las mejores fotos, no tiene un rostro totalmente simétrico, no es perfecta, y está bien, eso no le interesa, porque sabe que un encanto tan cabronamente lindo y un alma tan preciosa como la que carga no se encuentran dos veces en la vida. Y con eso le basta”, es una de la reflexiones que posteó.