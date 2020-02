Karen Schwarz y Cathy Sáenz se disculpan con Anahí por desatinados comentarios

Karen Schwarz y Cathy Sáenz se disculparon públicamente con Anahí de Cárdenas luego de hacer comentarios desafortunados sobre su forma de vestir. Las conductoras de televisión señalaron que su intención nunca fue ofenderla, sino de demostrar que ella sigue adelante, luchando contra el cáncer y no tienen por qué separarla del bloque donde critica a los artistas por su forma de vestir.

En ese segmentos, los panelistas criticaron el look de la actriz por el uso de un turbante en una alfombra roja. Como se sabe, la artista lucha contra el cáncer, por ende la caída de cabello es inevitable. Esa es la razón de que haya elegido ese accesorio para la gala.

“Nos queremos pronunciar Cathy y yo, porque el día de ayer, como siempre en el segmento que presentamos hay moda, peinado, maquillaje. Ayer hablamos de varios personajes públicos, y se habló de la gran actriz Anahí de Cárdenas, todos sabemos por lo que está pasando, la valoramos, la respetamos, está enseñando a la sociedad que si bien es cierto uno puede estar pasando por una terrible enfermedad como es el cáncer, pero muestra en redes sociales cómo lo está superando”, indicó Karen Schwarz.

La animadora señaló que querían resaltar que Anahí de Cárdenas sigue trabajando, por lo que no tenían que excluirla en la lista de actores para ese bloque.

“Lo que queremos en Mujeres al mando es mostrar que ella sigue adelante, que ella es una luchadora porque así lo muestra en redes sociales, pero me da mucha pena que agarren cualquier cosa para querer hacernos leña. Le pedimos disculpas a Anahí de Cárdenas, si algo le afectó por parte de nosotras o por haber sido nombrada. Lo que queríamos demostrar es que las mujeres que están pasando por un daño psicológico o una enfermedad están paradas luchando y viviendo, y por eso mismo no teníamos por qué separarla de algo que ella es parte, porque ella es actriz, luchadora y es mujer y está empoderando a las mujeres mostrando que puede salir adelante”, indicó.

Cathy Sáenz también pidió disculpas a Anahí de Cárdenas, y resaltó que tampoco quiso ofenderla.

“Mi mamá también sufrió de cáncer, yo pasé desde los 15 hasta los 23, años muy complicados ayudando a mi mamá. Entonces, el tema de Anahí me toca directamente porque yo no sería capaz de ofender a una persona que, además de ser mujer está pasando por algo que mi familia pasó, hace algunos años. Te mando un fuerte abrazo y espero por favor Anahí que no lo tomes como quiere la gente que lo tomes, no somos amigas pero compartimos el mismo circulo de amistad, te mando un fuerte abrazo y toda la fuerza del mundo”, dijo la conductora de TV.