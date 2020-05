Denisse Dibós acerca de Nicola: “Es trabajador y muy auténtico”

La reconocida actriz Denisse Dibós, quien es parte del elenco de la novela ‘Te Volveré a Encontrar’ opinó sobre la carrera de actuación del chico reality Nicola Porcella.

La artista, quien le da vida a Rosa María, compartió escenas con el modelo y con Alondra García Miró, por ello narró cómo fue trabajar con ambos jóvenes.

Dibós indicó que Porcella tuvo muchos errores en su carrera, pero resaltó sus cualidades:

“Es un chico que puede haberse equivocado en muchos momentos de su vida, pero es finalmente noble y lo veo trabajador y muy auténtico”, indicó.

Denisse Dibós tiene una muy buena amistad con Nicola después de haber trabajado juntos en la producción de América ‘Te Volveré a Encontrar’.

La artista también opinó sobre cuál fue su primera impresión durante las grabaciones de la novela:

“Yo no lo voy a negar a Nicola, porque no me parece justo”, mencionó Denisse. “Le tengo mucho cariño, más allá de lo que pueda haber pasado o no”, añadió.

Al finalizar, la artista mencionó que al igual que con sus colegas, tiene una relación bastante buena con Nicola.

“En la novela tenemos un chat todos. Y no te digo que seamos los íntimos amigos, pero mantenemos una cordialidad de colegas”, expresó Denisse.

¿Qué opinas de las declaraciones de Denisse Dibós acerca de Nicola Porcella, Wapa?