Yahaira Plasencia festeja que su canción se escuche en Suiza y Alemania

La cantante de salsa Yahaira Plasencia está más contenta que nunca con su trabajo y lo celebró en Instagram. Resulta que su canción ‘Y le dije no’ es una de las más escuchadas en países como Alemania y Suiza.

La ‘Yaha’ mencionó que sus seguidoras fueron las que le dieron la noticia y se mostró agradecida por tenerla informada siempre.

"Gracias Yahalovers por el aviso, están en todas. 'Y le dije no' sonando Letsdance en Alemania", mencionó la cantante. Después de unos minutos, ‘La Reina del Totó’ compartió el ranking de los temas que están sonando más en esos lugares y su canción es la primera de la lista.

"Gracias Alemania y Suiza. #Y le dije no. #Ataca Sergio", escribió la pareja de Jefferson Farfán en sus redes sociales.

Es así que Plasencia demuestra a sus fans que su carrera musical está mejor que nunca, gracias a su productor musical Sergio George.

Yahaira Plasencia se recupera junto a Jefferson Farfán

Desde que se reveló que Jefferson Farfán se había contagiado del coronavirus, se dijo que Yahaira Plasencia habría sido la que contagió al futbolista, pero la salsera resaltó que ella había estado alejada por más de tres semanas por una infección en los riñones.

‘La Reina del Totó’ resaltó que tanto ella como Jefferson, se están recuperando:

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me han operado los riñones. Cuando a mí me dieron de alta, Jefferson ya presentaba síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando yo llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo, me pusieron en aislamiento social”, narró.

“Vinimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como debe ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que ese tema haya quedado claro para toda la gente que se preocupa. Estoy bien, vamos a estar bien”, añadió.