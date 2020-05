Juliana Oxenford a chicos reality: "Juntaste vasitos y ya eres actriz" | VIDEO

La periodista Juliana Oxenford en medio de la crisis que viven muchos actores del país, criticó el hecho de ser nombrado intérprete a las personas que arman solo "vasitos" y se volvieron figuras en una producción nacional.

Juliana Oxenford criticó a los chicos reality tras ser actores

La periodista incómoda, no tuvo reparo para dar su punto de opinión tras ser llamados artistas algunas figuras públicas que fueron parte de un programa concurso sin tener una formación profesional.

Como se conoce, varios chicos reality como Nicola Porcella, Alondra García Miró y Melissa Paredes, han sido parte de concursos de televisión como 'Esto es guerra' o 'Combate', figurando ahora como principales protagonistas de series peruanas.

“No es fácil ser artista y artista no es que sean todos. Eres modelito y saliste en un reality, si saliste en un reality juntaste vasitos y ya eres actriz, no, no”, indicó.

“Ser actriz, ser actor, es una profesión, construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y me convierto en protagonista de una telenovela. Eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título actriz bien llevado”, añadió Juliana.

La conductora indignada comentó, "yo sí defiendo a los actores y a las actrices. Me molesta cuando aparecen: “yo soy modelo y actriz, ¿actriz de dónde? No hay que minimizar una profesión, un trabajo de tanta entrega que requiere de una sensibilidad muy especial, no es fácil, lo veo y aprecio muchísimo el talento de los grandes”.