¿Bruno Mars es hijo de Michael Jackson? Según esta teoría, sí

En los últimos días, a través de Twitter se hizo viral una teoría en la que afirman que Bruno Mars es el hijo de Michael Jackson.

José Hernández, un usuario de Twitter, armó un hilo en esta red social donde plantea la teoría que Michael Jackson y Bruno Mars son familia, lo cual ha despertado la curiosidad de millones de personas.

En el hilo de Twitter, el usuario explica porqué cree que el ‘Rey del Pop’ y el intérprete ‘Just The Way You Are’ son padre e hijo.

José Hernández planteó esta teoría en Twitter:

1.Bruno sería el hijo de Michael con Billie Jean, de la canción Billie Jean, que trata sobre su posible hijo.

2. El verdadero nombre de Bruno es Peter Gene Hernández, el nombre del personaje favorito de Jackson: Peter Pan.

3. En una entrevista, Michael dijo que tenía un hijo mayor, diferente a los ya conocidos, pero que no quería exponer al niño y a la madre a los medios de comunicación

4. Cuando Michael Jackson falleció en junio de 2009 se dijo que su hijo mayor estaba en el funeral; Mars estuvo presente ese día con su padre, quien era amigo del artista.

5. Ese mismo año, Bruno firmó contrato con la discográfica de Michael Jackson.

6. Un productor musical de Bruno Mars dijo que el cantante era hijo de Michael, y al día siguiente fue despedido.

7. Es innegable el talento y algunos rasgos físicos similares entre ambos artistas.

Wapa, ¿Crees que esta teoría tiene validez?