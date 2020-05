Silvia Pinal encara a Frida Sofía por atacar a su hija Alejandra Guzmán [VIDEO]

Tras los constantes ataques que viene lanzando Frida Sofía a su madre Alejandra Guzmán, la actriz Silvia Pinal no dudó en pronunciarse y le envió un certero mensaje a su nieta.

Como se recuerda, Frida Sofía ha reprochado en más de una oportunidad a la cantante por su forma de criarla, en medio de drogas y alcohol. Asimismo, la acusó de haberse metido con su entonces pareja. Actor que Alejandra Guzmán, ha negado en medio de lágrimas.

Silvia Pinal y su certero mensaje a Frida Sofía tras atacar a Alejandra Guzmán

Silvia Pinal calificó los reproches de la joven hacia su madre como “cosas muy desagradables”. La actriz se mostró apenada con los ataques de Frida Sofía, y se atrevió a enviarle un mensaje.

“Han de ser cosas muy desagradables, no sé que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”, indicó Pinal al programa de televisión ‘Hoy’.

Por otro lado, Silvia Pinal, actriz de 88 años, se refirió a la difícil situación que tuvo que enfrentar tras estar internada durante días en un hospital.

Cabe recordar que la actriz estuvo en el ojo de la tormenta tras saberse que estaba internada. Los medios de comunicación especularon que fue debido a una mala praxis tras someterse a una operación quirúrgica.

“La caída fue como un resbalón y caí de nalgas. Entonces las nalgas las tengo muy bien para que se me dañen, o sea que fue todo un escandalito que estaba haciendo. No me estoy tomando ninguna recuperación porque no la necesito. Estoy tranquilamente en mi casa y estoy comiendo lo que quiero”, señaló.

LEE TAMBIÉN: Frida Sofía contra Alejandra Guzmán, otra vez: “Embarazada de mí inhalaba cocaína”