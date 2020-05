Frida Sofía contra Alejandra Guzmán otra vez: “Embarazada de mí inhalaba cocaína”

Cuando todo parecía calma entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la hija de la cantante contraatacó una vez más. Esta vez la joven salió al frente para hablar sobre las adicciones de su madre y todo lo que tuvo que sufrir en su infancia a causa de esta situación.

La actriz aseguró en la revista TV Notas que la artista continúa consumiendo drogas. Además, negó que su madre la siga manteniendo.

“Crecí viéndola en drogas y tengo muchos recuerdos muy feos, como cuando ella fumaba mota y me echaba todo el humo en la cara, por lo que yo andaba toda pacheca, y a lo mucho yo tenía como 5 años. Incluso sé que mi mamá embarazada de mí fumaba marihuana e inhalaba cocaína. Pero lo más fuerte es que tu propia madre te invite a drogarte con ella, eso ya rebasa cualquier cosa”, indicó Frida Sofía.

La joven contó que hace cinco años, su madre le pidió que hongos alucinógenos, pero ella no aceptó.

“Mi madre es adicta y si le pones la botella o la droga enfrente, se la mete; ella sigue fumando mariguana, pero ya no la voy a cuidar, la he cuidado toda mi vida, desde niña, tal vez ella no se acuerde, pero yo sí; la he llevado a internar al menos cinco veces, pero ella no puede con eso”, dijo.

Frida negó también que haya intentado suicidarse. Además, aclaró que su madre no la mantiene, sin embargo, aceptó que tiene su departamento y camioneta gracias a la cantante.

"Muchos dicen que me he querido suicidar y eso jamás ha pasado por mi mente”, indicó.

“Sí tengo un lugar en donde vivo, pero emocionalmente vivo miserable, ya que estoy totalmente sola”, acotó.

Finalmente recordó el aborto que se hizo. Frida Sofía decidió no tener a su bebé con Christian Estrada, pues está segura que su madre tuvo relaciones sexuales con él, aunque aún no tenga pruebas.

"Cuando se murió mi bebé, se murió mi madre también para mí", sentenció.