"Me encantaría un abrazo de mi madre", dijo Frida a Alejandra Guzmán | VIDEO

Frida Sofía sorprendió la última vez acusando a Alejandra Guzmán por ser parte de su decisión de abortar y haberla sumergido en medio de excesos.

Sin embargo, la joven en su última entrevista conmovió al sincerarse y pedir un sincero abrazo de su madre en medio de la cuarentena, pues, desea una reconciliación.

¿Frida Sofía le pidió a Alejandra Guzmán reconciliarse?

La primogénita de la intérprete durante una entrevista con el programa 'El break de las 7' de Univision, contó que le gustaría dejar los problemas a un lado y volver a verse con su madre.

“Estoy bien dolida. Me encantaría un abrazo honesto, me encantaría que como dice en el comunicado, que me dé un abrazo y que haya una reconciliación verdadera. Y quiero que la gente que me conozca a mí, que conozca a Alejandra como madre. Porque todo lo que yo diga, no tiene credibilidad ni sentido. Lo tienen que ver ustedes, porque ustedes conocen a Alejandra Guzmán, no a mi mamá”, expresó.

Frida Sofía le pidió honestidad a Alejandra Guzmán para enfrenten los problemas del pasado

La nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán confesó que le gustaría poder sanar los conflictos que se generaron ambas y comenzar de nuevo.

“No estoy diciendo que [ella] es lo peor, creo que mucho tiene que ver con lo que le tocó y con los demonios que yo también tengo. Para que me hable, tiene que ser honesta, porque yo sé que no está siendo honesta. Yo la conozco, y ustedes saben que sale a dar la cara. Y esta es la primera vez que no ha salido a dar la cara por mucho tiempo”.

A su vez, contó que ama a su mamá pero necesita afrontar los errores que tuvo con ella y disculparse por lo que hizo para iniciar una relación honesta entre madre e hija.

“La voy a amar siempre, y no sé, y será muy hipócrita diciendo ‘la perdono’, pero hasta ahorita necesito una disculpa, les guste o no. Sí es mi mamá, pero tóxico, es tóxico. Y ya estuvo con que ‘es tu mamá y te puede pegar’. No. No estoy juzgando, pero en general estamos muy acostumbrados a lavar los trapitos sucios en casa”, añadió.